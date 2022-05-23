Partisini Çiller'e devretmeyince AKP ve MHP'den tehdit almaya başladı

Geçtiğimiz aylarda eski başbakanlardan Tansu Çiller’in kendisini arayarak partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan AP Genel Başkanı Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AKP ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler aldığını söyledi.





'AKP kanadından sürekli tehdit geldiğini belirten' Öz, "'Bu işlerle uğraşmayın, bırakın' diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız" dedi.





Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Öz, "MHP’den de AK Parti’den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor" ifadelerini kullandı.





"Peki bu tehditlerin ardından suç duyurusu gibi hukuki adım atmayı düşündünüz mü" sorusuna da yanıt veren Öz, "Asla öyle bir şey yapmayız. Biz korkmayız. Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa. Biz Atatürkçü cumhuriyetçi, vatansever insanlarız. Korkarak siyaset yapılmaz" şeklinde konuştu.





ÖZDAĞ İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ





Öte yandan Öz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak çerçevesinde görüşme gerçekleştirdiklerini, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adaya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek verebileceklerini söyledi.





NE OLMUŞTU?





Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in siyasete dönmek istediğini ifade ederek kendisinden koltuğunu istediğini söylemişti





Öz, Çiller'in "Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol" dediğini ifade etmişti.





Öz, şunları kaydetmişti:





"Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi."