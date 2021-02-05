Partisini kuruyor

Ümit Özdağ ile yeni bir siyasi parti kurma hedefinde olan İsmail Koncuk, Sözcü'den İsmail Saymaz'a kuracakları parti ile ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.







Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak lazım diyen Koncuk, şunları kaydetti:





“Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkûm olmamalı."





Yakın zamanda parti girişimi içerisine giren diğer isimler ise CHP'den olmuştu.





Muharrem İnce, Memleket Hareketi adıyla parti çalışmalarını başlatırken, Mustafa Sarıgül ise Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.