Samanyolu Haber /Politika / Partisini kuruyor /05 Şubat 2021 12:42

Partisini kuruyor

İYİ Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile birlikte partileşme çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Ümit Özdağ ile yeni bir siyasi parti kurma hedefinde olan İsmail Koncuk, Sözcü'den İsmail Saymaz'a kuracakları parti ile ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak lazım diyen Koncuk, şunları kaydetti:

“Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkûm olmamalı."

Yakın zamanda parti girişimi içerisine giren diğer isimler ise CHP'den olmuştu.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi adıyla parti çalışmalarını başlatırken,  Mustafa Sarıgül ise Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Partisini kuruyor Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:52