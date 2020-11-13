Samanyolu Haber /Politika / Partiyi 20 Aralık'ta kuruyor /13 Kasım 2020 11:54

Partiyi 20 Aralık'ta kuruyor

Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) partileşme tarihi 4 Ocak 2021'den 20 Aralık 2020'ye çekildi.

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4 Ocak'ta tabelasını asmaya hazırlanan Türkiye Değişim Hareketi Partisi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından takvimin öne alınması kararlaştırıldı.

Genel merkez binası Beysukent’te bulunacak partinin kuruluş sloganı 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacak.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgül kurmaylarıyla çarşamba günü bir araya gelecek ve partinin yol haritasını belirlemek için adeta 'TDH inzivasına' çekilecek. Toplantıda bundan sonra izlenecek strateji masaya yatırılacak.

TDH yetkilileri, oy oranları için "asgari yüzde 6.5 ile başlarız" iddiasında bulunuyor.
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