AKP’li bazı milletvekiller ve yöneticilerinin partiye dönük eleştirilerinin odak noktası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. AKP'lilerin “Partiyi bitirirse damat bitirecek” değerlendirmesi yaptıkları öne sürüldü.





Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Tayyip Erdoğan’ın yeni partilere kaymaları önlemesi için somut tedbirler alması bekleniyor.







Parti yöneticileri, çözülmesi gereken sorunları “seçmenin partiye duyduğu güvenin kaybedilmesi, adam ve akraba kayırmacılığı, parti içindeki ekipleşme ve gruplaşmalar, parti ve teşkilatlardaki dağınıklık” olarak sıralıyor. Parti içindeki ekipleşme ve gruplaşma sorununun kaynağında ise Erdoğan’ın damadı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu dile getiriliyor. Parti içinde yüksek sesle dile getirilemese de bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri “Partiyi bitirirse damat bitirecek” değerlendirmesini yapıyor.



