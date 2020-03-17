Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport başvurularına yeni düzenleme /17 Mart 2020 20:33

Pasaport başvurularına yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresinin 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığını açıkladı.

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18 Mart 2020 tarihinden itibaren de zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz kesinlikle alınmayacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil Corona virüsü salgını sonrasında İçişleri Bakanlığı’nda alınan tedbirler doğrultusunda, Corona virüsüyle etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini, randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresinin 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının randevusuz olarak alınmayacağı bildirildi.

Öte yandan, randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısının 40 bine düştüğü de belirtildi.

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