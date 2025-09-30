Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport iptalleri AİHM'den döndü /30 Eylül 2025 19:21

Pasaport iptalleri AİHM'den döndü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), pasaport iptalleriyle ilgili bugün açıkladığı Gür ve Bedir v. Türkiye kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8’inci maddesinin ve 1 No’lu Protokol’ün 2’nci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye’nin başvuruculara tazminat ödemesine karar verdi.

SHABER3.COM

İnsan hakları hukukçusu Ufuk Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyurarak, bunun pasaport iptalleriyle ilgili kararların devamı olduğunu vurguladı.

“Barış İçin Akademisyenler” bildirisini imzalayan başvurucular Ali Deniz Gür ve Yasin Bedir, 2016’daki 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen ve pasaportları iptal edilen akademisyenler arasında yer alıyor. İki akademisyen yurt dışında doktora programlarına kabul edilmelerine rağmen, pasaportları iptal edildiği için eğitimlerine başlayamadıklarında şikayetçi oldu.

AİHM kararında, daha önceki Telek ve Diğerleri v. Türkiye davasına da atıf yaparak, 689 sayılı KHK’nin keyfiliğe karşı yeterli güvenceler sunmadığını, pasaport iptallerinin hukuka uygunluk şartını karşılamadığını ve olağanüstü halin gerektirdiği ölçüyü aştığını vurguladı. Mahkeme, bu nedenle akademisyenlerin hem özel hayata saygı hakkının (Madde 8) hem de eğitim hakkının (1 No’lu Protokol, Madde 2) ihlal edildiğine hükmetti.

Türkiye, karar gereği her bir başvurucuya 2 bin 600 Avro manevi tazminat ile 1.000 Euro masraf ve gider ödeyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pasaport iptalleri AİHM'den döndü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:53