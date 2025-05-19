Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport kontrolünde yeni dönem: AB vatandaşı olmayanlar dikkat! /19 Mayıs 2025 18:17

Pasaport kontrolünde yeni dönem: AB vatandaşı olmayanlar dikkat!

Yunanistan, pasaport kontrolünde yeni bir sisteme geçiyor. Söz konusu yeni biyometrik sistemde, AB vatandaşı olmayanların dijital kayıtları alınıp 3 yıl süreyle saklanacak.

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Dünya genelinde vize uygulamalarında değişiklikler yapılmaya başlanırken, son olarak Yunanistan yeni bir sınır sistemine geçiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınır kontrolünü sıkılaştırmak adına Yunanistan, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulamaya karar verdi. Ülke, yeni sistemi Ekim 2025'ten itibaren kullanmayı düşünüyor.

BİYOMETRİK VERİLER TOPLANACAK

Yeni sistem, Brexit'ten sonra AB vatandaşlığı imtiyazını kaybeden İngiltere pasaportu sahipleri de dahil olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanması uygulanmasının yerine geliyor. Uygulamayla artık parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak.

AB vatandaşı olmayan vatandaşların alınan dijital kayıtları 3 sene süreyle geçerli olurken, kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmaları daha kolay hale gelecek.

SCHENGEN BÖLGESİNE TAKİP

Kendi içlerinde pasaport kontrollerini kaldıran 29 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen bölgesi, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında serbestçe dolaşmasını sağlıyor. Fakat bu AB vatandaşı olmayanların seyahatini kısıtlıyor. Yunanistan'ın yeni sistemiyle de Schengen bölgesine girenlerin takibinin daha kolay olacağı savunuluyor.
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