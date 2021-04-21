Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport krizinin araştırılmasına ret /21 Nisan 2021 23:44

Pasaport krizinin araştırılmasına ret

Hizmet pasaportu ile yurt dışına insan kaçırılması olayı sonrasında söz konusu durumun araştırılması için verilen teklifin AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildiği belirtildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'nin Meclis'e taşıdığı yurt dışına gönderilen ve geri dönmedikleri ortaya çıkan olayın araştırılmasına yönelik teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu. 

Ağbaba, "AKP sayesinde dünya ilk kez yeni bir insan kaçırma yöntemiyle tanıştı! Belediye eliyle devletin resmi GRİ pasaportu kullanılarak yol masrafı, vize ücreti olmadan Almanya'ya insan kaçırdılar." dedi. CHP'li Utku Çakırözer ise "Belediyelerin #GriPasaport kullanarak yurtdışına insan kaçakçılığını #Meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!.. ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu?

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesinin ardından "gri pasaport" mercek altına alındı.  İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı. CHP ise olayı Meclis'e taşıyarak olayın araştırılmasını istedi. 
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