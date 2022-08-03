Pasaport ücretleri için 'tarihi rekor geliyor' uyarısı

Zam furyası tüm şiddetiyle devam ederken, bir zam haberi de pasaport ücretleri için geldi. Üstelik de 'sıfır' enflasyon ihtimali halinde bile...





İğneden ipliğe birçok ürün ve hizmete zam gelmeye devam ederken, yeni yapılan bir hesaplamaya göre gelecek yıl enflasyon sıfır dahi olsa pasaport ücretleri zamlanmaya devam edecek.







Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda tarihi zam gelebilir. üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda tarihi zam gelebilir.

"ÜRETİCİ ENFLASYONU 'SIFIR' BİLE OLSA..."





"TARİHİ REKOR GELİYOR"





Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, önümüzdeki üç ayda üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa 2023 vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 117,33 olacak.Bingöl, “Yeniden değerleme oranında tarihi rekor geliyor. Önlem alınmazsa vergi ve cezalar can yakacak” uyarısında bulundu.