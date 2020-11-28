Samanyolu Haber /Ekonomi / Pasaport ve ehliyet yeni yılda zamlı /28 Kasım 2020 19:26

Pasaport ve ehliyet yeni yılda zamlı

2021 yılında pasaport harcı 6 aylık 227,20 TL, 1 yıllık 332,10 TL, 2 yıllık 542,20 TL, 3 yıllık 770,20 lira ve 3 yıldan ve üzeri için 1.085,40 TL oldu.

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Çeşitli vergi ve harç tutarların yüzde 9,11 artırılmasının akabinde 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Söz konusu oran 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

PASAPORTA HARCINA ZAM

2020 yılında 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.

Pasaport harcı ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira ödeyecek. Pasaportta 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.085,40 lira alınacak.
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