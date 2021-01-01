Samanyolu Haber /Ekonomi / Pasaport ve ehliyete de zam /01 Ocak 2021 10:06

Pasaport ve ehliyete de zam

Elektrik ve doğalgaz tarifelerinin yanı sıra pasaport, ehliyet ve kimlik kartları için ödenen ücretler de artırıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

PASAPORT BEDELİ 180 TL

2021'de ilgili kanunda "değerli kâğıt" olarak belirlenen noter kâğıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.

 
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