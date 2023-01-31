Pasaportunuz iptal edilmiş olabilir :Avukat Nurullah Albayrak yapılması gerekenleri canlı yayında anlattı

OHAL sürecinde 300 binin üzerinde kişinin pasaportları İçişleri Bakanlığı tarafından idari kararla iptal edilmişti. İnterpol pasaport bilgi sisteminde değişiklik yaptı. Değişiklik öncesinde sadece kayıp ve çalıntı pasaportlar sisteme girilmekteyken artık pasaport iptalleri de sisteme girilmeye başlandı. Yeni düzenleme sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen pasaportlar İnterpol sistemine yüklenebiliyor ve tüm üye ülkeler tarafından da iptal bilgisi görülebiliyor.





Yeni durumu MC Haber'de Kemal Gülen'in sorularını cevaplayan Avukat Nurullah Albayrak seyahat edeceklerini uyardı.





Yurtdışında bulunup da Türk pasaportuyla seyahat etmek isteyenler, seyahat etmeden önce nelerle karşılaşabileceklerini bir kere daha düşünmesi gerektiğini hatırlatan Avukat Albayrak ' İptal edilmiş ve İnterpol’ün sistemine girilmiş bir pasaportla seyahat etmek istediğinizde pasaportunuza el konulacak, sisteme işleneceği için de Türkiye haberdar olacak ve bulunduğunuz ülkenin durumuna göre deport, iade ve yasadışı kaçırma gibi süreçler yaşanabilecektir. ' dedi





İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararından sonra pasaport iptallerini kaldırmıştı. Ancak bakanlığın 100 bine yakın kişiyle ilgili ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle pasaport iptal işlemi yaptığı belirtiliyor. Türkiye’de iptal edilmiş pasaportlar ile daha önce yurt dışında seyahat edenler, değişikliğin ardından büyük bir riskle karşı karşıyalar.



