Pascal Nouma'dan Babel'e sert tepki

Galatasaray'ın dün oynadığı Real Madrid maçı öncesinde 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı Instagram hikayesinde paylaşan ve Beşiktaş taraftarının tepkisine neden olan Babel aldığı tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldırmıştı.







Fakat Siyah-Beyazlı takımında forma giymiş eski futbolcu Pascal Nouma, Babel'in bu paylaşımını unutmadı ve 6-0 ile sonuçlanan Real Madrid maçının ardından Babel'in imajına da gönderme yaparak, "Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmış mı" paylaşımında bulundu. Nouma'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarından binlerce beğeni ve rt aldı.





Beşiktaş'ın eski yıldızı Nouma Instagram hesabından da Babel'e yönelik şu cümleleri yazdı; "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Bugün Beşiktaş’ta oynarsın, yarın Fenerbahçe, Galatasaray veya Real Madrid’de... Bu senin tercihindir. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol."