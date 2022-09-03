Pasifikte sular ısınıyor: ABD Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışını onayladı

Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Dairesi’nden yapılan açıklamada, potansiyel silah satış paketinin bir gözetleme radar programı için yüklenici lojistik desteği de içerdiği belirtildi.



Paket, Tayvan’a 355 milyon dolarlık 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi satışını da içeriyor.



Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Çin’le daha iyi rekabet edebilmek için müttefiklerine silah satışını hızlandırmayı hedefliyor.



Wall Street Journal'ın haberine göre Pentagon, ABD silahlarının yabancı müttefiklere satışını hızlandırmak, Çin ile daha iyi rekabet edebilmek ve Ukrayna'ya askeri techizat sağlayan müttefik ülkelerin cephaneliklerini yenilemek için kapsamlı bir hamle başlattı.



Gazeteteye göre Pentagon, geçen ay ABD'nin yabancı ülkelere milyarlarca dolarlık silah satışında uzun süredir devam eden verimsizlikleri incelemek için bir görev gücü oluşturdu.



Gazete, üst düzey bir savunma yetkilisine atıfta bulunarak, "kaplan ekibinin" Savunma Bakanlığı'nın programın bölümlerini düzene sokmanın yollarını arayacağını söyledi.



Gazeteye göre, görev gücünün amacı, gıpta edilen Amerikan insansız hava araçlarını, silahlarını, helikopterlerini, tanklarını ve diğer silahları ortaklara ve müttefiklere daha hızlı sunmak.



Pentagon yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.