Paşinya: Türk yapımı 10 Bayraktar İHA’sı düşürdü'

Rus basınından Ankara’nın Azerbaycan’nın yanında savaşa müdahil olmasın detaylarının paylaşılmasının ardından benzer bir suçlama Ermenistan’dan geldi.







Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgede Türk yapımı yaklaşık 10 Bayraktar insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü öne sürdü.





Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgede Türk yapımı yaklaşık 10 Bayraktar İHA’sı düşürdüğünü iddia etti.





Paşinyan, şöyle dedi:





“Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu yaklaşık 10 adet Türk yapımı ‘Bayraktar’ İHA’sı vurdu. Ancak daha önce İHA’lardan hiçbiri Savunma Ordusu’nun kontrolündeki topraklara düşmedi. Şu anda nihayet eylül ayında üretildiğini, üzerindeki ultra modern kameranın ise haziran ayında Kanada'da üretildiğini gösteren bir Bayraktar'ın kalıntıları elimizde var gibi görünüyor."





Paşinyan, Bayraktar İHA’ları için Ankara'ya parça tedarik eden ülkelerin Kanada örneğini takip ederek teslimatları askıya alması gerektiğini sözlerine ekledi.





Daha önce Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurmuştu.





Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.





İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya’nın devreye girmesiyle ateşkesle sonuçlanmıştı. Bölgede gerginlik hala sürüyor.