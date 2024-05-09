Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan’dan Putin’e şok! /09 Mayıs 2024 14:41

Paşinyan’dan Putin’e şok!

Paşinyan yönetimi, 2024 yılında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katkı payını ödememe kararı aldı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rusya’yı şoke eden açıklama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesi için Moskova'ya geldiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğü gün geldi.

Konuyla ilgili açıklama, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ani Badalyan’dan geldi. Badalyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bu yıl KGAÖ'nun faaliyetlerinin finansmanına katılmayacağını bildirdi. Aynı zamanda Erivan bu kararın sınırlı formatta alınmasına da itiraz etmeyeceğini belirtti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ise bu açıklamayı, "Ermenistan CSTO'nun üyesi olmaya devam ediyor" sözleriyle yanıtladı.

Aynı zamanda RIA Novosti'den bir kaynak,KGAÖ'nun Ermenistan'ın örgütün bir üyesi olarak kalmaya devam ettiği ve onunla bir tür etkileşimin bulunduğunu açıkladı. "Ermenistan temsilcisi ile KGAÖ arasında çalışmalar sürüyor, ancak tam kapsamlı değil" dedi.

Nisan ayında KGAÖ Genel Sekreteri Imangali Tasmagambetov, örgütün Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Aynı zamanda, Erivan'ın egemenlik hakkı gereği, KGAÖ'dan çekilmesinin olası bir karar olduğunu da söyledi.

Uzmanlar, Ermenistan'ın KGAÖ'dan ayrılması durumunda Güney Kafkasya'daki güç dengesinin değişebileceğini belirtiyor" diye uyardı.

Paşinyan ve Putin Moskova'da buluştu

Nikol Paşinyan, 8 Mayıs'ta Ermenistan'ın dönem başkanlığını yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi'nin (EAEU) toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Paşinyan Vladimir Putin'le de görüştü. Paşinyan, gelmeden önce, Ermenistan ile Rusya arasında birçok sorunun biriktiğini ve Erivan'ın bunları çözmeyi hedeflediğini itiraf etmişti.

Putin’le olan görüşmesinin içeriğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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