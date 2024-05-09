Paşinyan’dan Putin’e şok!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya’yı şoke eden açıklama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesi için Moskova'ya geldiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğü gün geldi.





Konuyla ilgili açıklama, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ani Badalyan’dan geldi. Badalyan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bu yıl KGAÖ'nun faaliyetlerinin finansmanına katılmayacağını bildirdi. Aynı zamanda Erivan bu kararın sınırlı formatta alınmasına da itiraz etmeyeceğini belirtti.





Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ise bu açıklamayı, "Ermenistan CSTO'nun üyesi olmaya devam ediyor" sözleriyle yanıtladı.





Aynı zamanda RIA Novosti'den bir kaynak,KGAÖ'nun Ermenistan'ın örgütün bir üyesi olarak kalmaya devam ettiği ve onunla bir tür etkileşimin bulunduğunu açıkladı. "Ermenistan temsilcisi ile KGAÖ arasında çalışmalar sürüyor, ancak tam kapsamlı değil" dedi.





Nisan ayında KGAÖ Genel Sekreteri Imangali Tasmagambetov, örgütün Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Aynı zamanda, Erivan'ın egemenlik hakkı gereği, KGAÖ'dan çekilmesinin olası bir karar olduğunu da söyledi.





Uzmanlar, Ermenistan'ın KGAÖ'dan ayrılması durumunda Güney Kafkasya'daki güç dengesinin değişebileceğini belirtiyor" diye uyardı.





Paşinyan ve Putin Moskova'da buluştu





Nikol Paşinyan, 8 Mayıs'ta Ermenistan'ın dönem başkanlığını yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi'nin (EAEU) toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geldi.





Paşinyan Vladimir Putin'le de görüştü. Paşinyan, gelmeden önce, Ermenistan ile Rusya arasında birçok sorunun biriktiğini ve Erivan'ın bunları çözmeyi hedeflediğini itiraf etmişti.





Putin’le olan görüşmesinin içeriğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.