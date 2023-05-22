Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız /22 Mayıs 2023 23:30

Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tarihi bir çıkış yaparak ülkesinin Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına ait olduğunu kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Samanyolu haber.com Moskova'nın haberine göre Paşinyan, ''Eğer Azerbaycan ve biz birbirimizi doğru anlıyorsak, Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü belirlenen sınırlar içerisinde tanıyacak. Bakü de 29 bin 800 kilometre karelik alanda Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacak'' diye konuştu.

Paşinyan aynı zamanda, Bakü’nün, Karabağ’da yaşayan yerel Ermeni nüfusunun hakları ve güvenliği konusunda direk Karabağ ile bir diyalog kurması gerektiğini de vurguladı.

Bu açıklama Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır krize ve çatışmalara konu olan Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuşturulması olarak değerlendirildi.

Daha önce de Paşinyan, Bakü ve Erivan'ın Sovyet sınırları içinde birbirlerinin bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının cumhuriyetler arasında barış için gerekli bir koşul olduğuna işaret etmişti.
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