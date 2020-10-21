Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan: 'Uzun süreli ateşkes olmayacak' /21 Ekim 2020 19:16

Paşinyan: 'Uzun süreli ateşkes olmayacak'

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizi nedeniyle yaşanan çatışmalar diplomatik girişimlere rağmen yerini ateşkese bırakmadı.

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Öncelikle Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğinde taraflarla yapılan müzakereler olumlu sonuçlansa da saldırılar karşılıklı suçlamalarla devam etti. İki ülkenin geçtiğimiz günlerde devreye girmesi beklenen ateşkes kararı da karşılıklı ihlaller nedeniyle başarıya ulaşmadı.

Taraflara ateşkes çağrısı yapan ABD öncülüğünde Ermenistan ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanlarının Washington’da Dağlık Karabağ krizi için bir araya geleceğinin duyurulması ateşkes konusunda yeni bir umut yaratsa da Paşinyan’dan aksi bir açıklama geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" açıklamasında bulundu ve Bakü’yü suçladı.

Facebook hesabı üzerinden “uzun süre diplomatik çözüm olmayacak” açıklamasını yapan Paşinyan, Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırdı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtti. 

Bakü’yü uzlaşmak istememekle suçlayan Paşinyan, Karabağ'ın statüsü için sürdürülen müzakerelerin anlamsız olduğunu söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.
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