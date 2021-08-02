Paşinyan, yeniden Ermenistan Başbakanı oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 20 Haziran’da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, parlementoda çoğunluğu elde eden Nikol Paşinya'nın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.







Ermenistan'ın anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması bekleniyor.





Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuş, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu.