Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan, yeniden Ermenistan Başbakanı oldu /02 Ağustos 2021 19:11

Paşinyan, yeniden Ermenistan Başbakanı oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, parlementoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

SHABER3.COM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 20 Haziran’da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, parlementoda çoğunluğu elde eden Nikol Paşinya'nın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ermenistan'ın anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması bekleniyor.

Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuş, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paşinyan, yeniden Ermenistan Başbakanı oldu Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:29