Paşinyan'dan Erdoğan çıkışı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu sabah sınır hattı boyunca patlak veren bombardıman ve çatışmalar üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azeri yönetimine destek mesajı vermişti.





Erdoğan, şahsi Twitter hesabında "bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit" diye nitelediği Ermenistan'a karşı Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu ifade etti.





"BÖLGEDE YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara'dan Bakü'ye gelen destek mesajlarının akabinde, "Türkiye'nin tutumu Güney Kafkaslar ve komşu bölgelerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.





Türkiye bölgedeki gerilimle alakaları olarak diplomatik girişimlerde de bulundu.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı.





Türkiye, Dağlık Karabağ sorununa çözüm amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu'nda yer alıyor.