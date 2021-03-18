Paşinyan erken seçim için tarih verdi

Hem muhalefet hem de asker tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçime gitme kararı aldı. Erken parlamento seçimlerinin tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı.





Son dakika gelişmesini Rus haber ajansı Interfax duyurdu. Ajansın haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim kararını açıkladı. Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini belirtti.





Paşinyan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından eleştirilerin hedefinde yer aldı. Muhalefetin istifasını istediği Paşinyan'a son olarak ordu da muhtıra vermiş ve görevden çekilmesini istemişti.



