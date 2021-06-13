Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan'dan "mayınlı arazi" açıklaması /13 Haziran 2021 16:34

Paşinyan'dan "mayınlı arazi" açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan yönetimine mayın tarlalarına ilişkin haritaların hepsini vermediklerini belirterek, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı" dedi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistan askerinin iade edildiğini duyurmuştu.

Paşinyan ise Azerbaycan'ın açıklamasını Yegvard şehrinde düzenlediği mitingde değerlendirdi.

Ermenistan’da muhalefetin, Azerbaycan yönetimine tüm mayın tarlalarına ait haritaları verdiğine yönelik kendisine eleştirilerde bulunduğunu anlatan Paşinyan, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı" ifadesini kullandı.

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020’de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan’ın veya Azerbaycan’ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor" dedi.

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