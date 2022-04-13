Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a mesaj

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.







Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin mümkün olan en kısa sürede normalleşmesinden yana olduklarını ve uluslararası toplumun da bu süreci desteklediğini belirterek, “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi uzun sürmemeli” ifadelerini kullandı.





"ERMENİSTAN, KARABAĞ'DAN ELİNİ ÇEKMEDİ"





Öte yandan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Paşinyan, “Ermenistan, Azerbaycan'a karşı hiçbir zaman toprak talebinde bulunmadı ve Karabağ sorununun bir toprak meselesi değil, bir hak meselesi olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle Karabağ'daki Ermenilerin güvenliklerinin yanı sıra hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, Dağlık Karabağ'ın nihai statüsünün netleştirilmesi Ermenistan için ilkesel önem taşıyor. Ermenistan'ın Karabağ'dan elini çektiğini söyleyenler var. Ermenistan, Karabağ'a daha önce bugün olduğu kadar hiç yardımda bulunmadı” açıklamasında bulundu.





AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA İMZALANMALI





Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu belirterek, “Azerbaycan ve Ermenistan kısa sürede bir barış anlaşması imzalamalı” dedi.





Uluslararası toplumun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını ve Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını reddettiğini ifade eden Paşinyan, "Uluslararası toplumun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kesin olarak tanıdığını, bizden bunu tanımamızı ve Karabağ'dan ayrılan Azerbaycanlıların da onun geleceğini belirlemede tam olarak yer almalarını beklediğini halkımıza söylemediğim için suçluluk hissediyorum” ifadelerini kullandı.