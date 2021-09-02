Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan'dan yeni Karabağ açıklaması: Sorun çözülmedi /02 Eylül 2021 21:49

Paşinyan'dan yeni Karabağ açıklaması: Sorun çözülmedi

Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın Karabağ'da kaybettiği savaş sonrasında yeni açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgedeki sorunun çözülmediğini iddia etti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusların kendi durumunu tayin etme hakkı temel alınarak Dağlık Karabağ'ın statüsünün uluslararası düzeyde netleştirilmesi gerektiğini, bu yapılana kadar krizin çözülmüş sayılamayacağını ifade etti.

Paşinyan, "Artsah halkının kendi durumunu tayin etme hakkı kutsaldır ve güç kullanılarak durdurulamaz. Uluslararası platformlarda Dağlık Karabağ krizinin çözülmediğini vurgulamamızın nedeni özellikle de bu. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerinin yaptığı açıklamalar da bunu kanıtlar nitelikte. Kriz, Minsk Grubu tarafından teklif edilen ve desteklenen malum prensiplere dayalı, barış süreci yoluyla kapsamlı ve herkes için kabul edilebilir biçimde çözülmeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, sürecin sonunda ulusların kendi durumunu tayin etme hakkı temel alınarak Artsah'ın statüsünün nihai olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Paşinyan, "Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığında barış sürecinin yeniden başlatılması bölgede barışın tesisi ve muhafaza edilmesi için önemli bir faktör olabilir. Artsah'ın bölgemizde uzun vadeli barış ve istikrarın sembolü olabileceğinden eminim" açıklamasını yaptı.
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