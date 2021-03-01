Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasını bastı

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hükümet binasının içerisinde bir grup göstericinin olduğu, aralarından birinin megafonla kalabalığa seslendiği görülüyor.



Başbakan Paşinyan, ordunun geçen hafta Perşembe günü kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.



Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın kararını veto etmişti.



Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.