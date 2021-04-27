Patates de ayrımcılıktan nasibini aldı

Çiftçilerin ellerinde kalan patates ve soğanların ücretsiz dağıtılmaya başlanmasının ardından AKP’ye oy veren çiftçilerden öncelikli alım yapıldığı öğrenildi. Çiftçilerin ellerinde kalan patates ve soğanların ücretsiz dağıtılmaya başlanmasının ardından TMO’nun AKP Belde Başkanları, AKP İlçe Başkanları, AKP İl Genel Meclis Üyeleri aracılığıyla alım yaptığı ortaya çıktı.







TMO’yu yönlendiren AKP’liler, partilerine oy veren çiftçilerden öncelikli alım yapılması sağlarken, muhalif olan çiftçilerin patatesleri ise ambalajlanmasına rağmen hâlâ bekliyor. Patates üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Niğde’de Çiftlik ilçe Kaymakamlığı önünde toplanan çiftçiler, aradan yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen patateslerinin alınmamasına tepki gösterdi.





ADEM: ”ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNİ ÇALIYORSUNUZ”





ANKA’nın haberine göre, ürünleri satın alınmayan çiftçilerle görüşen Niğde CHP İl Başkanı Erhan Adem şöyle konuştu:





”Devlet Toprak Mahsülleri Ofisi’nden alım yapacaktı ancak patatesler yandaşlardan alınmaya başlandı. İşi yapan, pazarlamaya çalışanlar yine yandaşlar oldu. İlçe başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri bu işi yapıyor ve bunun üzerinden rantlanmaya başladılar.





İlk önce AKP’li olanların patatesleri aynı gün paketlenip, götürülüyor, muhalif olanların ise patatesleri 10 gün dolmasına rağmen halen bekletiliyor. Burada bile ayrımcılık yapılıyor. Buradan soruyoruz; Sizin çiftçimizle derdiniz ne? Bu insanlara yazık değil mi? TMO üzerinden alacağız dediniz ama ortada TMO yok. 80 kuruştan patates alınacak ama 60 kuruştan hesap görülüyor. İşçiliği kendilerine yaptırmalarına rağmen, işçilik parası düşürülüyor. Bu parada ortadan kayboluyor. Çiftçimizin emeğini çalıyorsunuz. Burada 10 gündür güneş altında bekletilen patatesleri sonra götürüp insanlarımıza yedireceksiniz.”