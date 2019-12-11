Samanyolu Haber /Gündem / Patates depoda yığıldı /11 Aralık 2019 13:59

Patates depoda yığıldı

CHP ‘li Ömer Fethi Gürer, patatesin bu yıl hasat döneminde maliyeti altında bile satılamadığı için çiftçinin ürününü depolamak zorunda kaldığını söyledi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates ürününün bu yıl hasat döneminde maliyeti altında bile satılamadığı için çiftçinin ürününü depolamak zorunda kaldığını, Bakanlığın ihracat için teşvik vermesi beklenirken, yeni düzenlemelerle dış satımda şartların ağırlaştırıldığını belirtti. Geçen yıl “zam şampiyonu” olan patatesin, bu yıl hasat döneminde tüccara maliyetine bile satılamadığını ve üreticinin ürününü depolamak zorunda kaldığını söyleyen Gürer, geçen yıl patates ve soğan depolarını basan ve üreticiyi “stokçu, terörist” ilan eden Bakanlığın, bu yıl tarlada kalan ve alıcı bekleyen patates için çözüm üretmek yerine dış satım için yapılan yeni düzenlemeyle üreticiye bir darbe daha vurulduğunu söyledi. Gürer, “AKP, yine maç ortasında kural değiştiren bir yaklaşımla üretici için çözüm üretmedi, sorun oluşturdu” dedi.

EKİM ALANLARI ARTTI, AMA...

Geçtiğimiz yıl patateste ve soğanda rekor fiyat artışı ile ithalat yapılmasının bu yıl ekim alanlarının artmasına neden olduğunun altını çizen Gürer, “Ürün Rekoltesi yükseldi. Bu kez fiyatlar üreticide maliyetin altına düştü. 90 kuruşa mal olan patatesi tüccar almaya gelmedi, ürün 60-70 kuruşa kadar düştü. Halen Niğde ve Nevşehir’de 1 milyon tonu aşan patatesin önemli bölümü depolarda tüccarı bekliyor. Çözüm için ihracat önerilirken Bakanlığın yaptığı yeni düzenleme üreticiyi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.
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