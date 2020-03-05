Samanyolu Haber /Ekonomi / Patatese yüzde 80 zam! /05 Mart 2020 12:20

Patatese yüzde 80 zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre patatesin fiyatı son bir yılda yüzde 80 arttı. Kuru fasulye yüzde 33,88, buğday ise yüzde 25,98 zamlandı.

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Yıllık gıda enflasyonunu yüzde 10 olarak ilan eden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri (2019) verileri ise cep yakıyor. 

En fazla fiyat artışı yüzde 25,98 ile buğdayda (diğer), yüzde 33,88 ile fasulyede (kuru) ve yüzde 80 ile patateste görüldü. 

Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı önceki yıla göre yüzde 3,27 artarken, patlıcan fiyatında yüzde 30,92 ve soğan (kuru) fiyatında yüzde 37,96 artış gerçekleşti. 

Buna karşılık sebzeler grubunda patatesten sonra fiyatı en fazla artan ürünler ise yüzde 42,51 ile karnabahar, yüzde 54,54 ile biber (sivri) ve yüzde 70,88 ile sarımsak (kuru) oldu.

FINDIK FİYATI YÜZDE 52,26 ARTTI

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, zeytin (sofralık) fiyatı yıllık yüzde 3,16 artarken en fazla artış ise yüzde 36,55 ile muz ve yüzde 52,26 ile fındıkta gerçekleşti. Limon yüzde 19,49, üzüm (sofralık çekirdekli) yüzde 20,58 zamlandı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler değeri yüzde 24,65 artışla 77 milyar 55 milyon lira; meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,15 artışla 67 milyar 83 milyon lira ve sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21,87 artışla 50,45 milyar lira oldu. 
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