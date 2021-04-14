Patates, soğan dağıtan AKP rakamlarda yalan mı söylüyor?

Youtube hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ali Ekber Yıldırım, hükümetin açıkladığı patates ve soğan rakamlarını değerlendirdi.







Konuya ilişkin verileri paylaşan Yıldırım şu açıklamaları yaptı:





“2020 yılına baktığımız zaman Türkiye’de 5 milyon 200 bin tonluk patates üretimi. 2 milyon 200 tonlukta bir soğan üretimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli elde kalan soğan ve patatesi satın alarak vatandaşa dağıtılacağını bildirdi. Burada ciddi yanlışlıklar da yapılıyor. Anadolu Ajansı çiftçiden 1 milyon 200 bin ton patates alınacağını. 200 bin ton soğan. 750 bin ton da çeltik alınacağını haber yaptı. Böyle bir veri mümkün değil.





“ÜRETİCİNİN ELİNDE 750 BİN TON ÇELTİK KALMASI MÜMKÜN DEĞİL”





Biz sahada çalışma yapan Toprak Mahsulü Ofisi yetkilileriyle görüştüğümüzde patateste 200 ile 300 ton civarında ürün olabileceği. Soğanda 40-50 bin ton. Çeltikte de 40-50 bin ton ürün olabileceği ifade edildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bile bunu ekranlardan böyle açıkladı. Bu bilgileri kim verdi nasıl böyle sunulabiliyor. Çünkü Türkiye’nin toplam çeltik üretimi mesela 900 bin ton civarında. Dolayısıyla zaten biz hiç pirinç tüketmesek buna rağmen üreticini elinde 750 bin ton çeltik kalması mümkün değil.”





“DAVULLU ZURNALI ÜRÜN DAĞITIMI”





Öyle bir hava esti ki hem belediyeler hem iktidar bu patates soğan alımını büyük bir başarı, büyük bir sorunu çözmüş gibi yansıtıyorlar. Davullu zurnalı ürünün alımı dağıtımı bu bu kadar büyütülecek bir olay değil.