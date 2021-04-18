Samanyolu Haber /Gündem / Patates soğan dağıtımında izdiham ve yağma görüntüleri /18 Nisan 2021 12:57

Patates soğan dağıtımında izdiham ve yağma görüntüleri

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yayınlanan yardım dağıtım görüntüleriyle ilgili personel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde patates soğan dağıtımının "düzensiz ve yağma" şeklinde yapıldığı görülüyordu.

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Eyyübiye ilçesinde çekilen yardım dağıtım görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada yardımın Tarım ve Orman Bakanlığının 08.04.2021 tarihli ve 396932 sayılı yazısı ile üreticilerin elindeki arz fazlası patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

Görüntülerle ilgili Valilik'ten yapılan açıklama:

"İlçemize şimdiye kadar gelen yüzlerce ton ürün, 12 bin aileye evlerinde teslim edilerek sorunsuz bir şekilde dağıtılmıştır. Olay günü de vakfımız personelince teslim alınan dört tır malzemenin üçü yine problemsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiş, kalan son tırdaki malzeme de kapıda teslim dağıtımı yapılmak üzere pikaplara yüklenirken, bir anda oluşan kalabalık nedeniyle dağıtım programı tam olarak uygulanamamış ve söz konusu istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Konu ile ilgili görevli personel hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, gelen yardımların, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teslimi şeklinde dağıtımı, büyük bir özen ve dikkatle devam edecektir."

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