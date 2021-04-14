Samanyolu Haber /Gündem / 'Patates şov'a tepki büyüyor /14 Nisan 2021 11:44

'Patates şov'a tepki büyüyor

Şanlıurfa'da, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın patates çuvalını halka verirken fotoğraf çektirmesi eleştiri konusu oldu. Muhalefetten fotoğraf karesine sert eleştiriler gelirken CHP'li Eren Erdem "Tükenmişliğin özeti!" ifadesini kullandı.

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Binlerce ton patates ve soğanın depolarla çürümeye yüz tutması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla (TMO) üreticilerden alımlara başlamış ve toplanan ürünlerin 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımının yapılacağı bildirilmişti.
 
Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar başladı. Ancak dağıtım sırasında İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir kişiye patates çuvalı verirken fotoğraf çektirmesi büyük tepkiye neden oldu.

Kaymakamın bu tutumu "şov amaçlı" bulunarak eleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından sözkonusu fotoğrafı paylaşıp "Bu nedir? Sizin yardımlaşma anlayışınız bu mu? Halkımızı 1 çuval patatese muhtaç hale getirip, sonra patates verirken şov yapmak...Tükenmişliğin özeti!" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Bu fotoğrafı dönemin tanığı olarak buraya bırakalım" diye yazdı.

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