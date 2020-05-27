Patates ve soğan ihracatına sınırlı izin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik ürünleri takip amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları", hasat dönemine başlanan bu dönemde soğan ve patates piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.







"Ürün Masaları" tarafından hazırlanan rapordan derlenen bilgiye göre, başta Hatay ve Adana olmak üzere bazı illerde patates ve soğan hasadı başladı.





Ürün rekoltesinin geçen yılın üzerinde olması bekleniyor. Patates üretimi 2019 yılında yaklaşık 141 bin hektar alanda 4,98 milyon ton olmuştu.





HASAT BEREKETLİ GEÇECEK





Soğanda da iklimsel şartların elverişli seyretmesi nedeniyle Hatay'da ilk hasat 9 Nisan'da başlarken, Adana ve Hatay'da hasat yoğun şekilde sürüyor.





Bu yıl üründe rekoltenin geçen yılın üzerinde olması öngörülüyor. Türkiye'de 2019 yılında 613 bin 580 dekar alanda 2,2 milyon ton kuru soğan üretimi gerçekleşmişti.





Her iki üründe de ihracat nedeniyle ülkede arz açığı oluşmaması, dış talebin iç piyasa fiyatlarını etkilememesi, stok durumunun korunması ve tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması için ihracat ocak ayında ön izne bağlanmıştı.





Bakanlığın talebi üzerine halihazırda patates ithalatında uygulanan yüzde 19,3 Gümrük Vergisi'ne ilave gözetim bedeli ton başına 500 dolar olarak belirlenerek, üreticileri koruyacak yeni bir tedbir alındı.







Ayrıca, oluşacak arz fazlasını ihracatla değerlendirmek amacıyla bir miktar patatesin (50 bin ton) ihracatına ön izin verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye, geçen yıl 145 bin ton patates ihraç etmişti.





SOĞAN İHRACATI İÇİN DE ÖN İZİN ŞARTI





Soğanda da ihracat ön izin kararı, hasat dönemine girilmesi sebebiyle bakanlık tarafından yeniden değerlendirildi. Oluşacak arz fazlası ürünün ihracata yönlendirilmesi amacıyla kontrollü şekilde ihracat ön izinleri verilmeye başlandı.





Soğanda geçen yıl 227 bin tonluk ihracat gerçekleştirilmişti.