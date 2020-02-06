Patates ve soğanda bu sefer üretici zorda

Soğan ve patates üretimi en kolay tarım ürünleri arasında gösteriliyor. Üreticide soğanın kilo fiyatı 80 ila 90 kuruş olurken, piyasada 2,5 ila 3 lirayı buluyor. Patatesin ise üreticideki kilo fiyatı 70 kuruş ila 1.1 TL, serbest piyasada ise 3 ila 5 TL arasında. Geçen yıl tüketici fiyat yüksekliği nedeniyle alımda zorlanırken, bu yıl üretici zor durumda.







Dünya'dan Ömer Gören'in haberin göre, soğan ve patates ihracatına getirilen sınırlamaya tepkili olan üreticiler, Türkiye’de ki depolarda ortalama en az 500 bin ton kuru soğan olduğunu, şubat sonuna kadar ihracat sınırlamasının kalkmaması halinde tümünün çöpe gideceği iddiasında bulunuyorlar.





Mayısta başlayacak üretime kadar Türkiye’nin tüketeceği miktarın 200 bin ton olacağını kaydeden üreticiler, mallarını satamadıklarını, haklarının gasp edildiğini savunuyor. “Dış piyasadan talep çok. İç piyasada ise alıcı yok” diyen üreticiler, “Tüccar, hal esnafı ve marketlerin depolarında yüksek miktarda kuru soğan ve patates var. Tüccar 50 kuruşa ürün almaya çalışarak bizimle dalga geçiyor” ifadelerini kullandı.





Aracıların, kendilerinden 70-90 kuruşa aldığı soğan ve patatesin üzerine en az yüzde 100 kâr koyarak tüketiciye sattığını ifade eden üreticiler, şöyle diyor:





“Kamyonun nakliye masrafını dahi bizler karşılıyoruz. Aracı sıfır masrafla malı hale devrediyor. Halci, pazarcı, marketçi de tabii ki kârını koyacak, ama bu denli fahiş fiyatla değil. Bizden düşük fiyatla aldıkları ürünü tüketiciye de ucuz versinler. İsyanımız ihracat sınırlamasından ziyade aracı tüccara."





Geçen yıl soğan ve patatesin fiyatının 8 liraya kadar yükselmiş, Mısır ve Özbekistan’dan sıfır gümrük vergisiyle soğan ve patates ithalatı yapılarak çeşitli il ve ilçelerde kurulan tanzim satış çadırlarında halka ucuz ürün satılmıştı.