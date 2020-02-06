Samanyolu Haber /Gündem / Patates ve soğanda bu sefer üretici zorda /06 Şubat 2020 16:16

Patates ve soğanda bu sefer üretici zorda

Geçen yıl piyasada patates ve soğan fiyatlarındaki artıştan dolayı tüketici alımda zorlanırken, bu yıl üretici zora girdi. Üretici, dış piyasadan talep olmasına rağmen ihracat sınırlaması nedeniyle ürünlerin çöpe gitmesinden endişe duyuyor.

SHABER3.COM

Soğan ve patates üretimi en kolay tarım ürünleri arasında gösteriliyor. Üreticide soğanın kilo fiyatı 80 ila 90 kuruş olurken, piyasada 2,5 ila 3 lirayı buluyor. Patatesin ise üreticideki kilo fiyatı 70 kuruş ila 1.1 TL, serbest piyasada ise 3 ila 5 TL arasında. Geçen yıl tüketici fiyat yüksekliği nedeniyle alımda zorlanırken, bu yıl üretici zor durumda.

Dünya'dan Ömer Gören'in haberin göre, soğan ve patates ihracatına getirilen sınırlamaya tepkili olan üreticiler, Türkiye’de ki depolarda ortalama en az 500 bin ton kuru soğan olduğunu, şubat sonuna kadar ihracat sınırlamasının kalkmaması halinde tümünün çöpe gideceği iddiasında bulunuyorlar.

Mayısta başlayacak üretime kadar Türkiye’nin tüketeceği miktarın 200 bin ton olacağını kaydeden üreticiler, mallarını satamadıklarını, haklarının gasp edildiğini savunuyor. “Dış piyasadan talep çok. İç piyasada ise alıcı yok” diyen üreticiler, “Tüccar, hal esnafı ve marketlerin depolarında yüksek miktarda kuru soğan ve patates var. Tüccar 50 kuruşa ürün almaya çalışarak bizimle dalga geçiyor” ifadelerini kullandı.

Aracıların, kendilerinden 70-90 kuruşa aldığı soğan ve patatesin üzerine en az yüzde 100 kâr koyarak tüketiciye sattığını ifade eden üreticiler, şöyle diyor:

“Kamyonun nakliye masrafını dahi bizler karşılıyoruz. Aracı sıfır masrafla malı hale devrediyor. Halci, pazarcı, marketçi de tabii ki kârını koyacak, ama bu denli fahiş fiyatla değil. Bizden düşük fiyatla aldıkları ürünü tüketiciye de ucuz versinler. İsyanımız ihracat sınırlamasından ziyade aracı tüccara."

Geçen yıl soğan ve patatesin fiyatının 8 liraya kadar yükselmiş, Mısır ve Özbekistan’dan sıfır gümrük vergisiyle soğan ve patates ithalatı yapılarak çeşitli il ve ilçelerde kurulan tanzim satış çadırlarında halka ucuz ürün satılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Patates ve soğanda bu sefer üretici zorda Sonraki Haber >>

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:56