Samanyolu Haber /Gündem / Patateste yeni kriz kapıda /03 Ekim 2019 10:01

Patateste yeni kriz kapıda

Geçtiğimiz yıl ilk kez ithal etmek zorunda kaldığımız ve pazarda fiyatı tavan yapan patates, bu yıl üreticinin masrafını yine karşılamadı.

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Patates üreticisi mağdur. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde ve Nevşehir bölgesi kışlık patates için önemli illerimizdir. Sadece Niğde ilinde 800 bin ton patates rekoltesi beklenmektedir. Kayıt dışı ile bu rakam bir milyona ulaşmaktadır. Niğde ilinde kışlık patates hasadı başladı, ilk aşamada tüccarın, fiyatı 90-100 kuruş aralığında alım yaptığı patateste hasat artışı ile fiyat, 50-60 kuruşa kadar düştü. Üretici zorda, patatesi maliyet fiyatına tüccar alınca üretici depolamak zorunda kalıyor” dedi.   
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