Samanyolu Haber /Dünya / Patlama anı kamerada! /05 Ağustos 2020 18:32

Patlama anı kamerada!

Lübnan'ın başşehri Beyrut dün korkunç bir patlama ile sarsıldı. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bine yakın kişinin yaralandığı patlama esnasında bir kilisede çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Patlama anı kamerada!

Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta kan ve gözyaşı... Dün peş peşe meydana gelen patlamaların şoku sürerken, sosyal medyada bir görüntü paylaşıldı. 

Cep telefonu ile çekildiği belirtilen görüntülerde kilisede ayin yapan papaz ilk patlamada sükûnetini muhafaza ediyor. 

Bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalışan papaz ikinci şiddetli patlamanın etkisi ile hızla dışarı doğru koşuyor.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli patlamanın etkisiyle üç katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hâlâ insanların olduğu belirtildi. 

Lübnan Kızılhaçı'nın açıklamasına göre patlamada 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Lübnan'da yas ilan edildi. 

Lübnan'da şiddetli iki patlamanın akabinde liman yerle bir oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 
 
Mahkeme patlamanın meydana geldiği limanda görev yapan memurlar hakkında tedbiren ev hapsi kararı verdi. 

Patlamaya limandaki depolarda muhafaza edilen ve kimyevi gübre imalatında da kullanılan 2 bin 400 ton amonyum nitratın yol açtığı kaydedilmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Patlama anı kamerada! Sonraki Haber >>

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:11