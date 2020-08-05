Patlama anı kamerada!

Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta kan ve gözyaşı... Dün peş peşe meydana gelen patlamaların şoku sürerken, sosyal medyada bir görüntü paylaşıldı.





Cep telefonu ile çekildiği belirtilen görüntülerde kilisede ayin yapan papaz ilk patlamada sükûnetini muhafaza ediyor.





Bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalışan papaz ikinci şiddetli patlamanın etkisi ile hızla dışarı doğru koşuyor.





EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ







Şiddetli patlamanın etkisiyle üç katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hâlâ insanların olduğu belirtildi.





Lübnan Kızılhaçı'nın açıklamasına göre patlamada 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Lübnan'da yas ilan edildi.





Lübnan'da şiddetli iki patlamanın akabinde liman yerle bir oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahkeme patlamanın meydana geldiği limanda görev yapan memurlar hakkında tedbiren ev hapsi kararı verdi.





Patlamaya limandaki depolarda muhafaza edilen ve kimyevi gübre imalatında da kullanılan 2 bin 400 ton amonyum nitratın yol açtığı kaydedilmişti.