Samanyolu Haber /Gündem / Patlama sesleri duyuluyor: İstanbul'da korkutan yangın! /02 Eylül 2025 09:18

Patlama sesleri duyuluyor: İstanbul'da korkutan yangın!

Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ'taki bir iş yerinde yangın çıktı. Plastik malzemeleri satan iş yerinde başladığı belirtilen yangın, ilk belirlemelere göre 7 iş yerine sıçradı. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı.

7 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 7 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
