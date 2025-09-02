Patlama sesleri duyuluyor: İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.





Edinilen bilgiye göre; yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı.





7 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.





Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 7 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.