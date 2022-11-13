Patlama sonrası sosyal medya platformlarında yavaşlama

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde saat 16.13'te bir patlama meydana geldi.





İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği 53 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





Patlama sonrası RTÜK de konuyla alakalı haberlere kısıtlama getirdi.





SOSYAL MEDYADA YAVAŞLAMA





Kısıtlamanın getirilmesinin ardındansa sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanmaya başlandı.





NetBlocks tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul’da yaşanan patlama sonrası biçok sosyal medyada sorunlar yaşandığı belirtildi.



