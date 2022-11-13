Samanyolu Haber /Teknoloji / Patlama sonrası sosyal medya platformlarında yavaşlama /13 Kasım 2022 18:58

Patlama sonrası sosyal medya platformlarında yavaşlama

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde saat 16.13'te bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği 53 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Patlama sonrası RTÜK de konuyla alakalı haberlere kısıtlama getirdi.

SOSYAL MEDYADA YAVAŞLAMA

Kısıtlamanın getirilmesinin ardındansa sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

NetBlocks tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul’da yaşanan patlama sonrası biçok sosyal medyada sorunlar yaşandığı belirtildi.

BTK BANT DARALMASI YAPTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
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