Samanyolu Haber /Gündem / Patlamada fabrika yöneticisi hayatını kaybetti /02 Ağustos 2022 17:29

Patlamada fabrika yöneticisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'daki sanayi bölgesinde yer alan bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan yöneticinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan BM-COLOR boya fabrikasında dün (1 Ağustos) patlama meydana geldi. Öğle saatlerinde gerçekleşen patlamada 3 kişi ağır yaralandı. Patlamada ağır yaralanan fabrika yöneticisi Ömer Asım Eralp (76), bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Fabrikada çalışan işçilerden edindiğimiz bilgiye göre patlama plastik boyama bölümünde yapılan yeni boyama denemesi esnasında gerçekleşti. Patlamada üretim sorumlusu Mustafa Emanet (42), üretim işçisi Veli Gümüş (47) ve fabrika patronu Ömer Asım Eralp (76) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Fabrikada 100’den fazla işçinin çalıştığını belirten işçiler, “Plastik bölümünde solvent kullanılarak yeni boya denemesi yapılıyor. Normalde denemenin üretim alanında yapılmaması gerekir. Bunun sonucunda da önce patlama ardından yangın çıktı. Yangın tüpleri çalışmadığı için itfaiyeyi bekledik. Daha büyük bir felakette yaşanabilirdi. Yanımızda bulunan fabrikalara da sıçrayabilirdi. Şans eseri yaşıyoruz" dedi.
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