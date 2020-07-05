Samanyolu Haber /Gündem / Patlamada vefat edenlerin sayısı 6'ya yükseldi /05 Temmuz 2020 17:10

Patlamada vefat edenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz Cuma günü yaşanan patlamanın ardından çalışmalar devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ölenlerin sayısının 4'ten 6'ya yükseldiğini açıkladı. Vali fabrikanın denetimine ilişkin eksikler bulunmadığını öne sürdü.

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde cuma günü gerçekleşen havi fişek fabrikasındaki patlama ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 114 hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Kaldırım, “Vefat edenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor” dedi.

‘DENETİM EKSİKLİĞİ YOK’

Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin bir sorun olmadığını söyleyerek, “Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Patlamanın boyutuna işaret eden Vali Kaldırım, “Yakın çevrede, özellikle 2-3 kilometrede yerleşim yerleri var. Diğer mahalleleri de ziyaret edeceğiz. Ziyaret ettiğim yerlerde hasarlar oluşmuş. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor” dedi. 
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