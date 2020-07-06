Samanyolu Haber /Gündem / Patlamadaki ölü sayısı 7'ye yükseldi /06 Temmuz 2020 19:07

Patlamadaki ölü sayısı 7'ye yükseldi

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kayıp olan kişinin öldüğü tespit edildi. Olayda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Sakarya Valiliği, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Temmuz’da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın vefat ettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Bugün itibarıyla kayıp olan 7’nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesine yer verildi.

Öte yandan patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ile iki ustabaşı gözaltına alınmıştı.
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