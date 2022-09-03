Samanyolu Haber /Dünya / Patlamamış top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti /03 Eylül 2022 22:39

Patlamamış top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'da patlamamış bir top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti.

Patlamamış top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'da patlamamış bir top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti. Afgan güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, çocukların patlamamış bir mühimmatı okul bahçesine getirerek oynamaya başladıklarını, mühimmatın oyun sırasında patlaması sonucu dört çocuğun hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre Afganistan'ın Helmand şehrindeki çocuklar patlamamış bir top mermisi bulup okulun içine getirip onunla oynamaya başladığı ve bunun sonucunda da merminin patladığı belirtildi 



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