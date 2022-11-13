Samanyolu Haber /Gündem / Patlamanın ardından silah sesleri /13 Kasım 2022 18:27

Patlamanın ardından silah sesleri

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Şişhane'de silahların patladığı, polisin bir kişiyi vurduğu iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Henüz nedeni resmi makamlarca açıklanmayan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.


Patlamayla ilişki ayrıntıların netleşmesi beklenirken olayın meydana geldiği noktaya yakın bir bölgeden silah seslerinin geldiği belirtildi.  

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Şişhane tarafında silah sesleri duyuldu. Polisin bir kişiyi vurduğu iddia edildi. Olay üzerine yurttaşlar çevredeki dükkanlara sığındı.

Habere göre bölge esnafından bir kişi olaya ilişkin "Az önce şu aşağıda 100'e yakın silah sesi duyuldu. Polisler üst üste ateş etti. Kime ateş ettiler bilmiyoruz. 50 60 elden fazla duydum. 1 dakika kadar sürdü" ifadelerini kullandı.

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