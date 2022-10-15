Samanyolu Haber /Gündem / 'Patlamanın nedeni trafo' diyen AFAD tweetini sildi /15 Ekim 2022 11:29

'Patlamanın nedeni trafo' diyen AFAD tweetini sildi

Bartın Amasra'da bulunan maden ocağındaki patlamanın nedenine ilişkin sosyal medya hesabından "trafo kaynaklı" diyen AFAD, kısa süre sonra tweetini sildi.

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GazeteDuvar'ın aktardığı habere göre, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı olduğu açıklandı. Bölgeye giden Bakan Fatih Dönmez'in bu açıklamasından saatler önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki açıklamada patlamanın nedeni trafo olarak gösterildi.


 
Ancak AFAD, ulusal ajansların ve yayın kuruluşlarının da paylaştığı bu bilgiyi bir süre sonra resmi hesabından sildi. Durumun fark edilmesinden sonra kurumdan yapılan açıklamada "Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

'TRAFO PATLAMASI İHTİMALİ DÜŞÜK'

Zonguldak Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk ise trafo patlaması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Çağlar Öztürk, NTV yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kaza olalı yaklaşık 3 saati geçti. 2.5 saate kadar tüm çalışmalar ilk bir saat içerisinde insanların tahliyesi üzerinedir. Sonraki tüm çalışmalar insanların kurtarılması üzerinedir. Umut tabii ki vardır ama sonsuz umut da diyemiyoruz. Bir trafo patlaması ihtimaline çok yakın bakmıyoruz. Bizim gördüğümüz yüzde 90'ının üzerinde metan patlaması söz konusu. Çünkü kuyu dibindeki ekipmanlara da basınç zarar vermiş durumda. Ateş kaynağı olmadan metanın patlaması mümkün değildir. Metan durup dururken patlayan bir gaz değildir."

'ŞİMDİYE KADAR ÇIKMIŞ OLMALARI GEREKİYORDU'

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de yaptığı açıklamada ''Kuyu asansörlerinin çalıştığı söyleniyor. Şimdiye kadar çıkmış olmaları gerekiyordu. 35 kişiden ses çıkmaması bizi kaygılandırıyor. Eğer göçük altında kalmasalardı bu saate kadar çıkmaları gerekirdi. Ocağın planlarını görmeden yapılacak açıklamalar erken olur'' dedi.
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