Samanyolu Haber /Gündem / Patlayan havai fişek tesisinin sahipleri de gözaltında /07 Temmuz 2020 14:25

Patlayan havai fişek tesisinin sahipleri de gözaltında

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Son olarak soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların fabrika sahipleri olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan  1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11:15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Patlayan havai fişek tesisinin sahipleri de gözaltında Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:20