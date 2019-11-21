Samanyolu Haber /Gündem / Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi /21 Kasım 2019 23:40

Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızın bir şey çalmadığı ifade edildi.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği bildirildi.

Euronews'in haberine göre, güvenlik kameralarının maskeli hırsızların eve girdiğini kaydettiğini; evdeki hizmetçinin de eve girenlerin hırsız olduğunu anladığını aktardı.

Hizmetlinin acilen güvenlik birimlerini haberdar ettiği ve Türk polisinin de olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

Evden herhangi bir şeyin çalınmadığı belirtilirken hırsızların özel güvenlik tarafından korunan eve girmeyi nasıl başardığının araştırıldığı dile getirildi. Türk polisinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü de dile getirildi.

Hadisenin yaşandığı sırada Patriği Bartholomeos'un dışarıda olduğu belirtildi.
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