Samanyolu Haber /Gündem / Patron çıldırdı!.. 'Türk vatandaşlığı satışında' büyük damping /06 Ocak 2022 09:13

Patron çıldırdı!.. 'Türk vatandaşlığı satışında' büyük damping

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte BÜYÜK İNDİRİME gidildi. Türk vatandaşlığını SATIN ALMAK artık çok daha UCUZ...

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AKP'Li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In imzası ile yayınlanan 'Türk vatandaşlığı SATIŞI' tarifesine göre şu İNDİRİMLER yapıldı.

'En az 2 Milyon ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar' ibaresinden büyük bir İNDİRİM'e gidildi ve artık '500 bin dolarlık yatırım yaparak'  vatandaşlık satın alabilecek.

'En az 1 Milyon ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar' yerine de sadece ve sadece 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapanlar vatandaşlık satın alabilecek.

Daha önceki metinde 'En az 100 kişilik istihdam oluşturan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu durumu tespit edilen yabancılar' şartı varken bu da artık 50 kişiye indirildi.

Daha önce 'En az 3 Milyon ABD Doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koyan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar' vatandailık satın alabiliyorken bu rakamda da müthiş bir DAMPİNG'e gidilmiş ve bu rakam 500 bin dolarCIK'a düşürüldü.

'En az 3 Milyon ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarından satın alan ve üç yıl tutmak şartı' da tahmin edebileceğiniz gibi 500 bin dolarCIK'a düşürüldü.

'En az 1,5 Milyon ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süre ile elinde tutma şartı da 500 bin dolara düşürüldü.

Bu fırsatlarla Türk Vatandaşlığı, kapanın elinde kalıyor... Kaçmaz!...
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