Patrona var emekliye yok: Maaş düzeltmesi Meclis'te reddedildi

Emeklilerin beklediği "intibak" yasası teklifi AKP tarafından reddedildi.





CHP'li Ömer Fethi Gürer’in, 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının çözülmesi için hazıladığı “intibak” kanun teklifi Meclis gündeminde görüşüldü. Oylanan teklif AKP’nin oylarıyla reddedildi.





Emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunduğunu ifade eden Gürer, “2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti" dedi.





'AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ'





Gürer, “Bildiğiniz gibi, aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta asgari ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli vardır. 1.000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda, emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır" ifadesini kullandı.