Patronlar huzursuz: Bir bir ifadeye çağırılıyorlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İBB soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı soruşturma dosyası kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.





İfadeye çağırılma nedenleri ise İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile ilgili kısımda isimlerinin geçiyor olması. Edinilen bilgilere göre, Akın’ın ve Aşçı'nın gün içerisinde adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında dün de Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, “şüpheli” sıfatıyla savcılığa gelerek ifade vermişti.





HAMDİ AKIN KİMDİR?

17 Ağustos 1954’te İstanbul’da doğan Hamdi Akın, eğitimini Ankara’da tamamladı. İş hayatına inşaat malzemeleri ticaretiyle başlayan Akın, AKFEN’i kurarak Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından birini oluşturdu.





Halen AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Akın, aynı zamanda AKFEN Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı ile Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.





Akın, 1997 yılında kurduğu TAV Havalimanları Holding ile Türkiye’de havacılık sektöründe büyük bir dönüşüme imza attı. 2017 yılına kadar TAV’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Akın, özellikle altyapı ve enerji yatırımlarıyla tanınıyor.





VEDAT AŞÇI KİMDİR?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1978 yılında Almanya'ya giden Aşçı, burada eğitim hayatına devam etti.





Ünlü iş insanı Vedat Aşçı, 30 yılı aşkın bir süredir eğitim kurum ve kurulularına destek sağlamaktadır. Vedat Aşçı'nın yönetim kurulu başkanı görevinde yer aldığı Astaş Holding, bölgedeki ilk Turizm Fakültesi olma özelliğine sahip olan ve 2014 yılının Eylül ayında eğitim öğretime başlayan; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi'nin yapımını üstlenmiştir.