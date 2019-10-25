Patronlar krizde ne kadar kaybetti?

Büyük şirketler dahil birçok firmanın mali desteğe ihtiyaç duyması ve kredilerini yeniden yapılandırmaları, milyarderlerin şahsi servetlerine de yansıdı.







2018 yılı ağustos ayında kur şoku ile başlayan ekonomik kriz milyarderleri vurdu. Türkiye'den ünya zenginler listesine giren milyarderlerin serveti yüzde 33,3 azaldı.







Ekonomi dergisi Forbes tarafından her yıl mart ayında açıklanan "milyarderler" listesinde Türkiye'den 36 isim yer alıyordu. Bu sayı 25'e inerken, toplam servetleri 64,7 milyar dolardan 43,1 milyar dolara geriledi.





MURAT ÜLKER'İN SERVETİ 1,1 MİLYAR DOLAR ERİDİ





2 bin 153 kişinin bulunduğu listede her gün güncellenen veriler Türkiyeli milyarderlerinin birçoğunun servetinin ciddi ölçüde azaldığını gösteriyor.





İnşaat sektöründeki daralmayla birlikte, geçen yıl listede 546'ncı sırada bulunan Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak'ın serveti son bir yılda 4 milyar dolardan 3,8 milyar dolara geriledi.







En son nisan ayında 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyar dolarını yapılandıran Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in servetinde de 1,1 milyar dolarlık erime dikkati çekiyor.





Ülker'in geçen yılki listede 4,8 milyar dolar olan serveti şu anda 3,7 milyar dolara inmiş durumda.





Milyarderler listesinde geçen yıl üçüncü sırada bulunan FİBA Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in serveti de 2,9 milyar dolardan 2.1 milyar dolara geriledi.





BAZI ZENGİNLER LİSTEDEN ÇIKTI





Sözcü'nün haberine göre 2,1 milyar dolarlık servetiyle geçen yıl listeye dördüncü sıradan giriş yapan Osman Kibar ise bu yıl listede yok.





Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Samumed kurucusu Kibar'ın yerini bu yıl Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel aldı.







Ancak Arsel'in serveti de TL'deki değer kaybı sebebiyle 2,6 milyar dolardan 2 milyar dolara indi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise servetinin 2,4 milyar dolardan 2 milyar dolara inmesine rağmen listedeki yerini korumayı başardı.







Doğuş Holding, 18 Nisan'da kredilerini yeniden yapılandırdığını açıklamıştı.





Tutar halkında bilgi verilmezken Doğuş Holding'in 2018 sonu bilançosuna göre 27.8 milyar lira tutarında banka kredisi bulunuyordu. Kredilerin yüzde 86'sı dolar ve Euro cinsi kredilerden oluşuyordu.





SADECE ALTI KİŞİNİN SERVETİ ARTTI





Türk milyarderler listesinde yer alan 25 milyarder arasında servetini artıran kişi sayısı 6 oldu. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık servetini 7 ayda 1,6 milyar dolardan 1,9 milyar dolara çıkardı.





Akıllı ev sistemleri şirketi Comodo'nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu da servetini 200 milyon dolar artırmayı başaran milyarderler arasında.





Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner servetini 100 milyon dolar daha artırarak 1,5 milyar dolardan 1,6 milyar dolara çıkardı.





Serveti artan diğer isimler isi şunlar: MV Holding Onursal Başkanı Murat Vargı 1,2 milyar dolardan 1,3 milyar dolara, LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük 1,1 milyar dolardan 1,2 milyar dolara, MNG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal da 1 milyar dolardan 1,1 milyar dolara çıkarmayı başardı.



