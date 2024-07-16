Patronlardan maaşını isteyen işçiye işkence: 3 ay boyunca rehin alındı

Yetim'in paylaşımına göre, Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Kurt, 4 yıl önce Antalya'da Antepli Ahmet Usta isimli otomobil bakım atölyesinde işçi olarak işe başladı.





Bir çok işkencelere maruz bırakılan Vedat Kurt, işveren tarafından 3 ay boyunca bir odada rehin tutulduğunu ifade etti. Kurt, rehin tutulduğu odadan kaçtıktan sonra karakola giderek söz konusu 4 kişiden şikayetçi oldu.





Antalya'da çalışırken maaşı verilmeyen 22 yaşındaki Vedat Kurt, işletme sahipleri tarafından aylarca işkenceye maruz bırakıldı.Gazeteci Mehmet Yetim, sosyal medya hesabından Kurt'un yaşadıklarına ilişkin paylaşım yaptı.Çalıştığı atölyede 2 yıl boyunca son aylara ait maaşı verilmeyen Kurt, işletmenin ortağı A.T, O.T, S.T. ve A.A. tarafından çeşitli yöntemlerle işkenceye maruz kaldı.3 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde elektrik ve sopayla işkenceye uğrayan Kurt'un dişleri kerpetenle çekildi.Yetim'in paylaşımında yer verdiği görüntülerin işletmenin ortağı 4 kişinin HTS telefon kayıtlarından ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirten Kurt, "Bu işkenceleri yapanlar ortada o kadar delil, bilgi ve görüntü olmasına rağmen ellerini ve kollarını sallayarak toplum içinde gezmeye devam ediyorlar. Şikayetçi olmaya devam edeceğim. O kadar duruşma oldu ama maalesef bu şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı" dedi.2 ay sonra yine duruşmanın görüleceğini ifade eden Kurt, "Bu şahıslar hala beni arayarak şikayetimden vazgeçmemi isteyerek beni sürekli taciz ve tehdit ediyorlar. Ben bir vatandaş olarak Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak? Ben adalete nasıl güveneceğim" diyerek tepki gösterdi.