Samanyolu Haber /Gündem / Patronlardan maaşını isteyen işçiye işkence: 3 ay boyunca rehin alındı /16 Temmuz 2024 14:07

Patronlardan maaşını isteyen işçiye işkence: 3 ay boyunca rehin alındı

Antalya'da Antepli Ahmet Usta isimli otomobil bakım atölyesinde işçi olarak çalışırken maaşı verilmeyen Vedat Kurt isimli kişi, işletmenin 4 ortağı tarafından 3 ay boyunca işkenceye maruz bırakıldı. Kurt, HTS kaydı ve bilirkişi raporuna rağmen söz konusu kişiler hakkında herhangi bir yaptırımın olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Antalya'da çalışırken maaşı verilmeyen 22 yaşındaki Vedat Kurt, işletme sahipleri tarafından aylarca işkenceye maruz bırakıldı.

Gazeteci Mehmet Yetim, sosyal medya hesabından Kurt'un yaşadıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Yetim'in paylaşımına göre, Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı Kurt, 4 yıl önce Antalya'da Antepli Ahmet Usta isimli otomobil bakım atölyesinde işçi olarak işe başladı.

3 AY BOYUNCA ODADA REHİN TUTULDU

Çalıştığı atölyede 2 yıl boyunca son aylara ait maaşı verilmeyen Kurt, işletmenin ortağı A.T, O.T, S.T. ve A.A. tarafından çeşitli yöntemlerle işkenceye maruz kaldı.

3 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde elektrik ve sopayla işkenceye uğrayan Kurt'un dişleri kerpetenle çekildi.

Bir çok işkencelere maruz bırakılan Vedat Kurt, işveren tarafından 3 ay boyunca bir odada rehin tutulduğunu ifade etti. Kurt, rehin tutulduğu odadan kaçtıktan sonra karakola giderek söz konusu 4 kişiden şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ VE HTS KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ

Yetim'in paylaşımında yer verdiği görüntülerin işletmenin ortağı 4 kişinin HTS telefon kayıtlarından ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirten Kurt, "Bu işkenceleri yapanlar ortada o kadar delil, bilgi ve görüntü olmasına rağmen ellerini ve kollarını sallayarak toplum içinde gezmeye devam ediyorlar. Şikayetçi olmaya devam edeceğim. O kadar duruşma oldu ama maalesef bu şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı" dedi.

2 ay sonra yine duruşmanın görüleceğini ifade eden Kurt, "Bu şahıslar hala beni arayarak şikayetimden vazgeçmemi isteyerek beni sürekli taciz ve tehdit ediyorlar. Ben bir vatandaş olarak Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak? Ben adalete nasıl güveneceğim" diyerek tepki gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Patronlardan maaşını isteyen işçiye işkence: 3 ay... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:47